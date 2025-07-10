У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Ватикану (фото)

Приміщення Апостольської Нунціатури (посольство Ватикану) у Києві зазнало пошкоджень під час масованої атаки Росії у ніч на 10 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News та пресслужбу посольства Ватикану.