В Киеве из-за атаки РФ более 100 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ

Обстрел Киева

Напомним, что российские оккупанты пытались атаковать Киев еще с вечера. Тогда враг запускал по столице дроны.

Однако уже в ночь на 15 июня россияне запустили по Киеву несколько залпов баллистикой. Поэтому в городе были слышны очень громкие взрывы.

Сейчас уже известно, что в Киеве горят здания, в том числе зафиксирован пожар на территории Киево-Печерской Лавры.

Подробнее о деталях атаки и первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.