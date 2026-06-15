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В Киеве из-за атаки РФ более 100 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ

02:13 15.06.2026 Пн
1 мин
Сколько людей сейчас без света?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в столице зафиксировано повреждение линии электропередач (Getty Images)

Россияне в ночь на 15 июня в очередной раз осуществляют комбинированный обстрел Киева. В результате атаки часть жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, зафиксировано повреждение линии электропередач. Из-за этого сейчас более сотни тысяч абонентов без электроэнергии.

"В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света. В результате атаки врага повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении.

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Обстрел Киева

Напомним, что российские оккупанты пытались атаковать Киев еще с вечера. Тогда враг запускал по столице дроны.

Однако уже в ночь на 15 июня россияне запустили по Киеву несколько залпов баллистикой. Поэтому в городе были слышны очень громкие взрывы.

Сейчас уже известно, что в Киеве горят здания, в том числе зафиксирован пожар на территории Киево-Печерской Лавры.

Подробнее о деталях атаки и первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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