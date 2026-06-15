У Києві через атаку РФ понад 100 тисяч абонентів без світла

Обстріл Києва

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися атакувати Київ ще з вечора. Тоді ворог запускав по столиці дрони.

Проте вже в ніч на 15 червня росіяни запустили по Києву кілька залпів балістикою. Через це у місті було чути дуже гучні вибухи.

Наразі вже відомо, що у Києві горять будівлі, в тому числі зафіксовано пожежу на території Києво-Печерської Лаври.

Детальніше про деталі атаки та перші наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.