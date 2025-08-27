В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе: что произошло

В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе из-за прорыва трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Как сообщают в полиции, на месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.

Водителям советуют учитывать пробки и возможные объезды при планировании поездки в этом районе.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - написали в полиции.

Чем важно Набережное шоссе для водителей

Набережное шоссе - одна из ключевых артерий Киева, которая простирается вдоль Днепра от Почтовой площади до бульвара Николая Михновского и моста им.

Оно соединяет центр с правобережьем и является узловой точкой для нескольких важных подъездов города.

Набережное шоссе проходит через Подольский и Печерский районы и имеет прямые подключения к Пешеходному (Парковому) мосту, мосту Метро и Днепровскому спуску, что делает его критически важным для ежедневных поездок и логистики.