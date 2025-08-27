ua en ru
В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе: что произошло

Среда 27 августа 2025 12:37

В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе: что произошло Фото: Набережное шоссе в Киеве частично затруднено (t.me/kyivpatrol)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе из-за прорыва трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Как сообщают в полиции, на месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.

Водителям советуют учитывать пробки и возможные объезды при планировании поездки в этом районе.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - написали в полиции.

Чем важно Набережное шоссе для водителей

Набережное шоссе - одна из ключевых артерий Киева, которая простирается вдоль Днепра от Почтовой площади до бульвара Николая Михновского и моста им.

Оно соединяет центр с правобережьем и является узловой точкой для нескольких важных подъездов города.

Набережное шоссе проходит через Подольский и Печерский районы и имеет прямые подключения к Пешеходному (Парковому) мосту, мосту Метро и Днепровскому спуску, что делает его критически важным для ежедневных поездок и логистики.

Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. и частичное перекрытие Соломенской площади.

Также до конца года будут действовать изменения на путепроводе на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Это увеличивает нагрузку на центральные подъезды - учитывайте это при планировании маршрута.

