В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе: что произошло
В Киеве частично затруднено движение транспорта на Набережном шоссе из-за прорыва трубы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Как сообщают в полиции, на месте работают аварийные и ремонтные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.
Водителям советуют учитывать пробки и возможные объезды при планировании поездки в этом районе.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - написали в полиции.
Чем важно Набережное шоссе для водителей
Набережное шоссе - одна из ключевых артерий Киева, которая простирается вдоль Днепра от Почтовой площади до бульвара Николая Михновского и моста им.
Оно соединяет центр с правобережьем и является узловой точкой для нескольких важных подъездов города.
Набережное шоссе проходит через Подольский и Печерский районы и имеет прямые подключения к Пешеходному (Парковому) мосту, мосту Метро и Днепровскому спуску, что делает его критически важным для ежедневных поездок и логистики.
Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. и частичное перекрытие Соломенской площади.
Также до конца года будут действовать изменения на путепроводе на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Это увеличивает нагрузку на центральные подъезды - учитывайте это при планировании маршрута.