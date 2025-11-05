В Киеве частично перекроют улицу на Троещине: когда и где именно

6 и 7 ноября в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Николая Лаврухина в Деснянском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Ограничения движения в Деснянском районе

По данным дорожников, с 8:00 до 18:00 специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Оноре де Бальзака до дома № 9 на Троещине.

В "Киевавтодоре" отметили, что работы проведут при благоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за неудобства.

На схеме, обнародованной "Киевавтодором", красным цветом обозначен участок ремонтных работ на Троещине на улице Николая Лаврухина.

Схема ограничений движения на улице Николая Лаврухина (скриншот)

Ограничения по Броварскому проспекту

Ранее мы сообщали о том, что в Днепровском районе Киева с 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту.

Жителей и гостей столицы предупредили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до г. Бровары. Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами.

Схема частичного ограничения движения в Днепровском районе (kyivcity.gov.ua)