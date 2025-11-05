ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Киеве частично перекроют улицу на Троещине: когда и где именно

Киев, Среда 05 ноября 2025 13:50
UA EN RU
В Киеве частично перекроют улицу на Троещине: когда и где именно Ограничения будут действовать 6 и 7 ноября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

6 и 7 ноября в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Николая Лаврухина в Деснянском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения движения в Деснянском районе

По данным дорожников, с 8:00 до 18:00 специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Оноре де Бальзака до дома № 9 на Троещине.

В "Киевавтодоре" отметили, что работы проведут при благоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за неудобства.

На схеме, обнародованной "Киевавтодором", красным цветом обозначен участок ремонтных работ на Троещине на улице Николая Лаврухина.

Схема обмеження дорожнього руху, створена комунальною корпорацією «Київавтодор». На карті зображена частина житлового масиву Троєщина у Києві. Жовто-чорна смуга по краях вказує на попередження про дорожні роботи. У центрі схеми червоним кольором позначено ділянку вулиці Оноре де Бальзака, де ведуться ремонтні роботи — поряд стоїть жовтий знак із символом дорожніх робіт. Вище позначено вулицю Миколи Лаврухіна, нижче — вулицю Оноре де Бальзака. На схемі також видно прилеглі вулиці, житлові квартали та об’єкти інфраструктури району. У лівому нижньому куті розташовано логотип Київської міської державної адміністрації та підпис «Київавтодор».Схема ограничений движения на улице Николая Лаврухина (скриншот)

Ограничения по Броварскому проспекту

Ранее мы сообщали о том, что в Днепровском районе Киева с 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту.

Жителей и гостей столицы предупредили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до г. Бровары. Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами.

У Києві на два тижні частково перекриють один з головних проспектівСхема частичного ограничения движения в Днепровском районе (kyivcity.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь о Сырецко-Печерской линии, в частности об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над Днепром. По данным собственных источников РБК-Украина, соответствующее решение уже готовят на уровне столичной власти и Совета обороны города.

Читайте также о том, что 5 ноября в Хмельницком временно приостановлено движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения в электросетях. Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения света - с 07:00 до 21:00, а также ограничения потребления для бизнеса и промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место