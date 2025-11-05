ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У Києві частково перекриють вулицю на Троєщині: коли і де саме

Київ, Середа 05 листопада 2025 13:50
UA EN RU
У Києві частково перекриють вулицю на Троєщині: коли і де саме Обмеження діятимуть 6 та 7 листопада (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

6 та 7 листопада у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Миколи Лаврухіна в Деснянському районі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження руху у Деснянському районі

За даними дорожників, з 8:00 до 18:00 фахівці влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до будинку № 9 на Троєщині.

У "Київавтодорі" зазначили, що роботи проведуть за сприятливих погодних умов. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

На схемі, оприлюдненій "Київавтодором", червоним кольором позначено ділянку ремонтних робіт на Троєщині на вулиці Миколи Лаврухіна.

Схема обмеження дорожнього руху, створена комунальною корпорацією «Київавтодор». На карті зображена частина житлового масиву Троєщина у Києві. Жовто-чорна смуга по краях вказує на попередження про дорожні роботи. У центрі схеми червоним кольором позначено ділянку вулиці Оноре де Бальзака, де ведуться ремонтні роботи — поряд стоїть жовтий знак із символом дорожніх робіт. Вище позначено вулицю Миколи Лаврухіна, нижче — вулицю Оноре де Бальзака. На схемі також видно прилеглі вулиці, житлові квартали та об’єкти інфраструктури району. У лівому нижньому куті розташовано логотип Київської міської державної адміністрації та підпис «Київавтодор».Схема обмежень руху на вулиці Миколи Лаврухіна (скриншот)

Обмеження Броварським проспектом

Раніше ми повідомляли про те, що у Дніпровському районі Києва з 3 до 15 листопада буде частково обмежено рух Броварським проспектом.

Мешканців і гостей столиці попередили, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до м. Бровари. Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами.

У Києві на два тижні частково перекриють один з головних проспектівСхема часткового обмеження руху у Дніпровському районі (kyivcity.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що у Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряної тривоги. Мова про Сирецько-Печерську лінію, зокрема про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над Дніпром. За даними власних джерел РБК-Україна, відповідне рішення уже готують на рівні столичної влади та Ради оборони міста.

Читайте також про те, що 5 листопада у Хмельницькому тимчасово призупинено рух тролейбусів через відсутність напруги в електромережах. В усіх регіонах України діють погодинні відключення світла - з 07:00 до 21:00, а також обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце