У Києві частково перекриють вулицю на Троєщині: коли і де саме

6 та 7 листопада у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Миколи Лаврухіна в Деснянському районі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Обмеження руху у Деснянському районі

За даними дорожників, з 8:00 до 18:00 фахівці влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до будинку № 9 на Троєщині.

У "Київавтодорі" зазначили, що роботи проведуть за сприятливих погодних умов. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту та перепрошують за незручності.

На схемі, оприлюдненій "Київавтодором", червоним кольором позначено ділянку ремонтних робіт на Троєщині на вулиці Миколи Лаврухіна.

Схема обмежень руху на вулиці Миколи Лаврухіна (скриншот)

Обмеження Броварським проспектом

Раніше ми повідомляли про те, що у Дніпровському районі Києва з 3 до 15 листопада буде частково обмежено рух Броварським проспектом.

Мешканців і гостей столиці попередили, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до м. Бровари. Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами.

Схема часткового обмеження руху у Дніпровському районі (kyivcity.gov.ua)