Главная » Жизнь » Общество

В Киеве частично перекроют Крещатик: когда и к чему готовиться водителям

18:32 06.05.2026 Ср
2 мин
Спланировать маршрут по центру города лучше заранее
aimg Ирина Костенко
Движение по Крещатику может быть затруднено (фото иллюстративное: Getty Images)
Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на Крещатике. Водителям советуют составлять план поездки с учетом изменений, чтобы избежать пробок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда и где именно будут ограничивать движение транспорта

Украинцам рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что движение транспорта по улице Крещатик в Шевченковском районе столицы частично будут ограничивать в четверг, 7 мая.

Это связано с тем, что специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке улицы:

  • от Европейской площади;
  • до бульвара Тараса Шевченко.

В Киеве частично перекроют Крещатик: когда и к чему готовиться водителямКрещатик - от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко (карта: google.com/maps)

"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить", - подчеркнули в КГГА.

В завершение жителям и гостям города сообщили, что в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Крещатик - это главная артерия Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах города (в местности под названием "Бессарабка").

Именно на Крещатике размещены: Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, Главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг и Бессарабский рынок.

Примыкают к Крещатику: аллея Героев Небесной Сотни, а также улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого.

