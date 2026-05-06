У Києві частково перекриють Хрещатик: коли і до чого готуватись водіям

18:32 06.05.2026 Ср
2 хв
Спланувати маршрут центром міста краще заздалегідь
aimg Ірина Костенко
У Києві частково перекриють Хрещатик: коли і до чого готуватись водіям Рух Хрещатиком може бути ускладнений (фото ілюстративне: Getty Images)
Мешканців і гостей Києва попередили про чаткове обмеження руху транспорту на Хрещатику. Водіям радять складати план поїздки з урахуванням змін, щоб уникнути заторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли та де саме обмежуватимуть рух транспорту

Українцям розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що рух транспорту вулицею Хрещатик у Шевченківському районі столиці частково обмежуватимуть у четвер, 7 травня.

Це пов'язано з тим, що фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) з ремонту та утримання автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці:

  • від Європейської площі;
  • до бульвару Тараса Шевченка.

У Києві частково перекриють Хрещатик: коли і до чого готуватись водіямХрещатик - від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка (карта: google.com/maps)

"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити", - наголосили у КМДА.

Насамкінець мешканцям і гостям міста повідомили, що у комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що Хрещатик - це головна артерія Києва, розташована у Печерському та Шевченківському районах міста (у місцевості під назвою "Бессарабка").

Саме на Хрещатику розміщені: Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, Головний поштамт, Міністерство аграрної політики, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Центральний універмаг і Бессарабський ринок.

Прилучаються до Хрещатика: алея Героїв Небесної Сотні, а також вулиці Архітектора Городецького, Прорізна та Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ремонт доріг в Україні після зими завершено (які траси "залатали").

