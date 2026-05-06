У Києві частково перекриють Хрещатик: коли і до чого готуватись водіям
Мешканців і гостей Києва попередили про чаткове обмеження руху транспорту на Хрещатику. Водіям радять складати план поїздки з урахуванням змін, щоб уникнути заторів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Коли та де саме обмежуватимуть рух транспорту
Українцям розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що рух транспорту вулицею Хрещатик у Шевченківському районі столиці частково обмежуватимуть у четвер, 7 травня.
Це пов'язано з тим, що фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) з ремонту та утримання автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці:
- від Європейської площі;
- до бульвару Тараса Шевченка.
Хрещатик - від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка (карта: google.com/maps)
"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити", - наголосили у КМДА.
Насамкінець мешканцям і гостям міста повідомили, що у комунальній корпорації:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Варто зазначити, що Хрещатик - це головна артерія Києва, розташована у Печерському та Шевченківському районах міста (у місцевості під назвою "Бессарабка").
Саме на Хрещатику розміщені: Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, Головний поштамт, Міністерство аграрної політики, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Центральний універмаг і Бессарабський ринок.
Прилучаються до Хрещатика: алея Героїв Небесної Сотні, а також вулиці Архітектора Городецького, Прорізна та Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ремонт доріг в Україні після зими завершено (які траси "залатали").
Крім того, ми пояснювали, навіщо українським водіям потрібно перевіряти номерні знаки перед виїздом.
Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (згідно з інформацією патрульних).