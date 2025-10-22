ua en ru
В Киеве часть домов осталась без горячей воды: в чем причина

Среда 22 октября 2025 13:48
В Киеве часть домов осталась без горячей воды: в чем причина Фото: в Киеве часть домов осталась без горячей воды (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за ночных обстрелов часть домов Киева временно без горячей воды. Специалисты уже работают над восстановлением водоснабжения в квартиры киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"В связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования", - отметили в КГГА.

Сообщается, что массированный обстрел повлиял на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.

Массированный обстрел Украины 22 октября

В ночь на 22 октября Россия снова осуществила массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали несколько районов Киева.

На Киевщине последствия атаки также оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще два человека получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

После удара министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом о немедленной реакции.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры России о дипломатии не имеют никакой ценности, пока ее руководство не почувствует реальных последствий собственной агрессии.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

