В Киеве на Борщаговке произошел взрыв в квартире, есть погибший

На Борщаговке в Киеве произошел взрыв в квартире. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом изданию РБК-Украина сообщили в полиции Киева.
Правоохранители получили информацию о взрыве около 18:30. Он прогремел в квартире многоэтажки на втором этаже.
Сейчас полицейские устанавливают, что стало причиной взрыва.
Позже полиция Киева сообщила, что в результате инцидента есть погибший и раненый.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и главного управления Киева, взрывотехники и другие профильные службы.
Напомним, 6 октября, в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке в Дарницком районе столицы около 06:00.
Правоохранители сообщили, что злоумышленник таким образом хотел напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.
Отметим, недавно в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще один человек пострадал.
Согласно информации правоохранителей, в квартире взорвалась граната.