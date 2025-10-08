RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве на Борщаговке произошел взрыв в квартире, есть погибший

Фото: полицейские устанавливают, что стало причиной взрыва в квартире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

На Борщаговке в Киеве произошел взрыв в квартире. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом изданию РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Правоохранители получили информацию о взрыве около 18:30. Он прогремел в квартире многоэтажки на втором этаже.

Сейчас полицейские устанавливают, что стало причиной взрыва.

Позже полиция Киева сообщила, что в результате инцидента есть погибший и раненый.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и главного управления Киева, взрывотехники и другие профильные службы.

 

Напомним, 6 октября, в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке в Дарницком районе столицы около 06:00.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник таким образом хотел напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

Отметим, недавно в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще один человек пострадал.

Согласно информации правоохранителей, в квартире взорвалась граната.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНациональная полицияВзрыв