Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві на Борщагівці стався вибух у квартирі, є загиблий

Фото: поліцейські встановлюють, що сталося причиною вибуху у квартирі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

На Борщагівці в Києві стався вибух у квартирі. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це виданню РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали інформацію про вибух близько 18:30. Він пролунав у квартирі багатоповерхівки на другому поверсі.

Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною вибуху.

Пізніше поліція Києва повідомила, що внаслідок інциденту є загиблий та поранений.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та головного управління Києва, вибухотехніки та інші профільні служби.

Нагадаємо, 6 жовтня, у Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі. Інцидент стався на автомайданчику в Дарницькому районі столиці близько 06:00.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник таким чином хотів налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Зазначимо, нещодавно у Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще одна людина постраждала.

Згідно з інформацією правоохоронців, у квартирі вибухнула граната.

КиївНаціональна поліціяВибух