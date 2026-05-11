В Киеве на 5 дней изменят маршруты несколько трамваев: новые схемы движения

14:10 11.05.2026 Пн
Изменения в движении будут длится только в определенные часы
aimg Василина Копытко
В Киеве на 5 дней изменят маршруты несколько трамваев: новые схемы движения Маршруты временно изменят из-за ремонта на улице Кирилловской (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
В Киеве с 11 по 15 мая четыре популярных трамвайных маршрута изменят схему движения из-за ремонта путей на улице Кирилловской. Для удобства пассажиров на этот период запустят альтернативный автобусный маршрут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Главное:

  • Сроки ограничений: Изменения в движении продлятся с 11 по 15 мая ежедневно с 10:00 до 17:00.
  • Маршруты трамваев: Трамваи №11, 12 и 16 будут курсировать только до улицы Семена Скляренко, а №19 - до остановки "Стадион "Спартак".
  • Причина работ: Временные неудобства связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Кирилловской.
  • Временная замена: На участке от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко запущен автобус №19Т.

Как будет работать транспорт

Изменения будут действовать ежедневно с 10:00 до 17:00. В это время трамваи будут курсировать по сокращенным направлениям.

№11, 12, 16 - от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" только до ул. Семена Скляренко.

Схема зміненого руху трамваїв № 11, 12 і 16 під час ремонту колій на вулиці Кирилівській у Києві. На мапі показано ділянку біля вулиць Автозаводської та Семена Скляренка, поруч із зупинкою «Інститут імені Бакуля». Червоними та чорними лініями позначено тимчасові маршрути руху трамваїв. Трамваї № 11 і 16 рухаються в об’їзд через вулицю Автозаводську та розворот біля вулиці Семена Скляренка. Маршрут № 12 проходить окремою лінією вздовж вулиці Кирилівської. На схемі також позначені трамвайні зупинки, напрямки руху стрілками та місце перекриття колій, яке позначене трьома червоними знаками із білими хрестами в нижній частині схеми.Схема измененного участка (скриншот)

№19 - от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема тимчасового маршруту трамвая № 19 «Контрактова площа — стадіон “Спартак”» у Києві під час ремонту трамвайних колій на вулиці Кирилівській. На карті показано маршрут від Контрактової площі до стадіону «Спартак». Лінія руху проходить через вулиці Нижній Вал, Щекавицьку, Оболонську, Оленівську, далі повз зупинки «Пивзавод», «Вул. Заводська», «Фармак», «ТОВ “Поділ бізнес-парк”», «Вул. Вікентія Хвойки» та завершується біля стадіону «Спартак». Червона та чорна лінії позначають напрямки руху трамвая в обидва боки. На схемі також показані трамвайні зупинки із відповідними піктограмами та стрілки напрямку руху. Біля стадіону «Спартак» окремо позначено місце для висадки пасажирів.Схема измененного участка (скриншот)

Альтернативный маршрут

Для обеспечения сообщения между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко дорожники запускают временный автобус №19Т. Его путь будет пролегать через улицы Межигорскую, Кирилловскую, Автозаводскую и Полярную.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 19Т «Контрактова площа — площа Тараса Шевченка» у Києві, запровадженого на час ремонту трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Маршрут починається від Контрактової площі та проходить через вулиці Нижній Вал, Щекавицьку, Оболонську, Оленівську, повз зупинки «Пивзавод», «Вул. Заводська», «Фармак», «ТОВ “Поділ бізнес-парк”», «Вул. Вікентія Хвойки», «Стадіон “Спартак”», «Куренівський парк», «Вул. Рилєєва», «Вул. Сирецька», «Вул. Семена Скляренка», «Інститут ім. Бакуля», «Вул. Лугова», «Вул. Пріорська», «Вул. Дубровицька», «Вул. Миколи Гулака», «Вул. Полярна» та завершується на площі Тараса Шевченка біля проспекту Литовського. Червона та чорна лінії позначають напрямки руху автобуса в обидва боки. На схемі показані автобусні зупинки, стрілки руху транспорту та місця поворотів маршруту.Схема движения временного автобуса (скриншот)

Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки с учетом ремонтных работ.

Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
