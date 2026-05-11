В Киеве на 5 дней изменят маршруты несколько трамваев: новые схемы движения

В Киеве с 11 по 15 мая четыре популярных трамвайных маршрута изменят схему движения из-за ремонта путей на улице Кирилловской. Для удобства пассажиров на этот период запустят альтернативный автобусный маршрут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Главное: Сроки ограничений: Изменения в движении продлятся с 11 по 15 мая ежедневно с 10:00 до 17:00.

Временная замена: На участке от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко запущен автобус №19Т.

Как будет работать транспорт

Изменения будут действовать ежедневно с 10:00 до 17:00. В это время трамваи будут курсировать по сокращенным направлениям.

№11, 12, 16 - от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" только до ул. Семена Скляренко.

№19 - от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Альтернативный маршрут

Для обеспечения сообщения между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко дорожники запускают временный автобус №19Т. Его путь будет пролегать через улицы Межигорскую, Кирилловскую, Автозаводскую и Полярную.

Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки с учетом ремонтных работ.