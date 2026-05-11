Головна » Життя » Зміни

У Києві на 5 днів змінять маршрути кілька трамваїв: нові схеми руху

14:10 11.05.2026 Пн
2 хв
Зміни в русі триватимуть лише у певні години
aimg Василина Копитко
У Києві на 5 днів змінять маршрути кілька трамваїв: нові схеми руху Маршрути тимчасово змінять через ремонт на вулиці Кирилівській (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
У Києві з 11 до 15 травня чотири популярні трамвайні маршрути змінять схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для зручності пасажирів на цей період запустять альтернативний автобусний маршрут.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Головне:

  • Терміни обмежень: Зміни в русі триватимуть із 11 до 15 травня щоденно з 10:00 до 17:00.
  • Маршрути трамваїв: Трамваї №11, 12 та 16 курсуватимуть лише до вулиці Семена Скляренка, а №19 - до зупинки "Стадіон "Спартак".
  • Причина робіт: Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вулиці Кирилівській.
  • Тимчасова заміна: На ділянці від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка запущено автобус №19Т.

Як працюватиме транспорт

Зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00. У цей час трамваї курсуватимуть за скороченими напрямками.

№11, 12, 16 - від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" лише до вул. Семена Скляренка.

Схема зміненого руху трамваїв № 11, 12 і 16 під час ремонту колій на вулиці Кирилівській у Києві. На мапі показано ділянку біля вулиць Автозаводської та Семена Скляренка, поруч із зупинкою «Інститут імені Бакуля». Червоними та чорними лініями позначено тимчасові маршрути руху трамваїв. Трамваї № 11 і 16 рухаються в об’їзд через вулицю Автозаводську та розворот біля вулиці Семена Скляренка. Маршрут № 12 проходить окремою лінією вздовж вулиці Кирилівської. На схемі також позначені трамвайні зупинки, напрямки руху стрілками та місце перекриття колій, яке позначене трьома червоними знаками із білими хрестами в нижній частині схеми.Схема зміненої ділянки (скриншот)

№19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема тимчасового маршруту трамвая № 19 «Контрактова площа — стадіон “Спартак”» у Києві під час ремонту трамвайних колій на вулиці Кирилівській. На карті показано маршрут від Контрактової площі до стадіону «Спартак». Лінія руху проходить через вулиці Нижній Вал, Щекавицьку, Оболонську, Оленівську, далі повз зупинки «Пивзавод», «Вул. Заводська», «Фармак», «ТОВ “Поділ бізнес-парк”», «Вул. Вікентія Хвойки» та завершується біля стадіону «Спартак». Червона та чорна лінії позначають напрямки руху трамвая в обидва боки. На схемі також показані трамвайні зупинки із відповідними піктограмами та стрілки напрямку руху. Біля стадіону «Спартак» окремо позначено місце для висадки пасажирів.Схема зміненої ділянки (скриншот)

Альтернативний маршрут

Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка дорожники запускають тимчасовий автобус №19Т. Його шлях пролягатиме через вулиці Межигірську, Кирилівську, Автозаводську та Полярну.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 19Т «Контрактова площа — площа Тараса Шевченка» у Києві, запровадженого на час ремонту трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Маршрут починається від Контрактової площі та проходить через вулиці Нижній Вал, Щекавицьку, Оболонську, Оленівську, повз зупинки «Пивзавод», «Вул. Заводська», «Фармак», «ТОВ “Поділ бізнес-парк”», «Вул. Вікентія Хвойки», «Стадіон “Спартак”», «Куренівський парк», «Вул. Рилєєва», «Вул. Сирецька», «Вул. Семена Скляренка», «Інститут ім. Бакуля», «Вул. Лугова», «Вул. Пріорська», «Вул. Дубровицька», «Вул. Миколи Гулака», «Вул. Полярна» та завершується на площі Тараса Шевченка біля проспекту Литовського. Червона та чорна лінії позначають напрямки руху автобуса в обидва боки. На схемі показані автобусні зупинки, стрілки руху транспорту та місця поворотів маршруту.Схема руху тимчасового автобуса (скриншот)

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням ремонтних робіт.

Київ КМДА
