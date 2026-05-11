У Києві на 5 днів змінять маршрути кілька трамваїв: нові схеми руху

У Києві з 11 до 15 травня чотири популярні трамвайні маршрути змінять схему руху через ремонт колій на вулиці Кирилівській. Для зручності пасажирів на цей період запустять альтернативний автобусний маршрут.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Головне: Терміни обмежень: Зміни в русі триватимуть із 11 до 15 травня щоденно з 10:00 до 17:00.

Зміни в русі триватимуть із 11 до 15 травня щоденно з 10:00 до 17:00. Маршрути трамваїв: Трамваї №11, 12 та 16 курсуватимуть лише до вулиці Семена Скляренка, а №19 - до зупинки "Стадіон "Спартак".

Трамваї №11, 12 та 16 курсуватимуть лише до вулиці Семена Скляренка, а №19 - до зупинки "Стадіон "Спартак". Причина робіт: Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вулиці Кирилівській.

Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Тимчасова заміна: На ділянці від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка запущено автобус №19Т.

Як працюватиме транспорт

Зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00. У цей час трамваї курсуватимуть за скороченими напрямками.

№11, 12, 16 - від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" лише до вул. Семена Скляренка.

Схема зміненої ділянки (скриншот)

№19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема зміненої ділянки (скриншот)

Альтернативний маршрут

Для забезпечення сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка дорожники запускають тимчасовий автобус №19Т. Його шлях пролягатиме через вулиці Межигірську, Кирилівську, Автозаводську та Полярну.

Схема руху тимчасового автобуса (скриншот)

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням ремонтних робіт.