В Киеве 2 600 домов остаются без теплоснабжения, - Кличко

"Большинство из них на левом берегу. Это дома, которые подключают уже второй раз - после атак врага на критическую инфраструктуру столицы 9-го и 20-го января", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что ситуация с электроснабжением очень сложная, в Киеве продолжаются экстренные отключения света.

"Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил", - подчеркнул он.