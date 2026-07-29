В Киеве с 1 августа может подорожать проезд в маршрутках: перевозчики назвали новые тарифы

В Киеве с 1 августа может вырасти стоимость проезда в маршрутных такси. Перевозчики объясняют это подорожанием горючего, дефицитом водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко .

Главное: С 1 августа в Киеве подорожает проезд в маршрутках.

в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Маршрутки, где проезд стоил 20 гривен , планируют поднять тариф до 25 гривен, а на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость вырастет до 20 гривен .

, планируют поднять тариф до а на маршрутах с тарифом стоимость вырастет до . Перевозчики объясняют повышение подорожанием горючего, дефицитом водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Стоимость проезда может вырасти

"С 1 августа в Киеве может вырасти стоимость маршруток. Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но пока этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен. Поэтому мы уже вынуждены поднять стоимость с 1 августа", - рассказал он.

Также он подчеркнул, что те маршрутки, которые раньше стоили по 20 гривен, теперь будут иметь новую цену проезда - 25 гривен. А те, что были по 10 гривен, теперь будут стоить 20.

При этом Моисеенко подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято 30 июля.

Почему перевозчики повышают тарифы

Ранее Моисеенко в комментарии РБК-Украина объяснял, что решение пересмотреть стоимость проезда связано не только с подорожанием топлива. На работу перевозчиков влияют также кадровый дефицит, проблемы с организацией перевозок и рост эксплуатационных расходов.

Он отметил, что в Киеве практически нет маршрутов, где бы не ощущалась нехватка водителей. Ситуацию, по его словам, осложнили изменения в законодательство, которые вступили в силу с 1 июня и усложнили бронирование водителей от мобилизации.

Кроме того, часть работников не хочет выходить на маршруты, проходящие через блокпосты, из-за риска задержек и трудностей с проездом. Это создает дополнительные проблемы для обеспечения устойчивой работы общественного транспорта.

Еще одним фактором стало удорожание запчастей, смазочных материалов и других расходных ресурсов из-за роста курса доллара. По словам перевозчиков, это значительно увеличило себестоимость пассажирских перевозок и заставило пересмотреть тарифы.