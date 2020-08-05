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На Південному мосту в Києві обмежать проїзд до кінця вересня

Київ, Середа 05 серпня 2020 15:41
На Південному мосту в Києві обмежать проїзд до кінця вересня
Автор: Роман Калиниченко

Дорожні роботи почнуться 7 серпня і триватимуть до 28 вересня

У Києві майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту. Дорожні роботи будуть вестися в крайній правій смузі в бік Наддніпрянського шосе.

Про це повідомили в "Київавтодорі".

Там уточнили, що на Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.На Південному мосту в Києві обмежать проїзд до кінця вересня

"Роботи будуть вестися в напрямку Наддніпрянського шосе. Під час робіт рух буде частково обмежено (в крайній правій смузі). Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

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