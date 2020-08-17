У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Фото: фури (РБК-Україна)

Обмеження діють на всіх під'їздах до столиці

У Києві обмежили рух великовантажного автотранспорту. Причиною цього стало перевищення температури повітря вдень понад 28 градусів.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, обмеження вводяться з 17 серпня на всіх під'їздах до столиці. Зокрема, обмежено в'їзд фур з вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково", - повідомили в поліції.

Відзначимо, в середині липня Кабінет міністрів прийняв рішення, яким забороняється в'їзд великовантажним автомобілям в міста при підвищенні температури понад 28 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах, щоб запобігти руйнування дорожнього покриття.

Також повідомлялося, що за інформацією Міністерства інфраструктури, найчастіше перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.