На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті через асфальтування дороги. Обмеження будуть діяти до 27 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Наголошується, що основні роботи в обох напрямках будуть виконувати в нічний час, щоб менше впливати на трафік.

"На Броварському проспекті частково обмежать рух для асфальтування дороги. Рух на перетині з Кільцевою дорогою і в'їздом у місто Бровари обмежать з 20:00 26 серпня до 8:00 27 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці тимчасово закриють рух транспорту на з'їзді з Шулявського шляхопроводу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 серпня та до 28 вересня частково обмежили проїзд по Південному мосту, де проведуть оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.