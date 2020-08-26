На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух

У Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті через асфальтування дороги. Обмеження будуть діяти до 27 серпня.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Наголошується, що основні роботи в обох напрямках будуть виконувати в нічний час, щоб менше впливати на трафік.
"На Броварському проспекті частково обмежать рух для асфальтування дороги. Рух на перетині з Кільцевою дорогою і в'їздом у місто Бровари обмежать з 20:00 26 серпня до 8:00 27 серпня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці тимчасово закриють рух транспорту на з'їзді з Шулявського шляхопроводу.
Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 серпня та до 28 вересня частково обмежили проїзд по Південному мосту, де проведуть оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.