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У Києві запрацювали перші пункти моніторингу повітря

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 18:15
У Києві запрацювали перші пункти моніторингу повітря Фото: смог над Києвом (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві запрацювали перші пункти моніторингу повітря. Вони розташовані в Дарницькому і Дніпровському районах столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Пости моніторингу повітря знаходяться по вулицях Архітектора Вербицького, 26 і на Харківському шосе, 7/1. Програмне забезпечення на нових посадах відповідає європейським стандартам, зокрема директивам Євросоюзу та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Система вимірює наступні показники:

  • діоксид сірки (продукт горіння);
  • діоксид азоту;
  • оксид азоту;
  • оксид вуглецю (чадний газ);
  • озон;
  • сірководень;
  • аміак (задушливий запах, неорганічне з'єднання);
  • пил.

Також на постах встановлені газоаналізатори, вимірюють формальдегід, метил меркаптан і пробовідбірники для важких металів.

Показники можна побачити на карті, де відображається актуальний стан атмосферного повітря та погодних умов.

"Наразі місто має два таких посту моніторингу. Ще три пости плануємо встановити до кінця цього року - в Печерському, Оболонському та Солом'янському районах. Зараз управління екології КМДА напрацьовує план розвитку системи моніторингу і встановлення нових постів у всіх районах столиці", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Також він зазначив, що в Києві розробляють власну стратегію поліпшення екологічної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за три роки хочуть ввести систему моніторингу стану повітря.

Зазначимо, станом на 10 лютого Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі.

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