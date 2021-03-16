В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха. Они расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

Посты мониторинга воздуха находятся по улицам Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Программное обеспечение на новых постах соответствует европейским стандартам, в частности директивам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Система измеряет следующие показатели:

диоксид серы (продукт горения);

диоксид азота;

оксид азота;

оксид углерода (угарный газ);

озон;

сероводород;

аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение);

пыль.

Также на постах установлены газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий.

"Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года - в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что в Киеве разрабатывают собственную стратегию улучшения экологической ситуации.