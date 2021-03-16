ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 18:15
В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха Фото: смог над Киевом (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха. Они расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Посты мониторинга воздуха находятся по улицам Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Программное обеспечение на новых постах соответствует европейским стандартам, в частности директивам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Система измеряет следующие показатели:

  • диоксид серы (продукт горения);
  • диоксид азота;
  • оксид азота;
  • оксид углерода (угарный газ);
  • озон;
  • сероводород;
  • аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение);
  • пыль.

Также на постах установлены газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий.

"Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года - в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что в Киеве разрабатывают собственную стратегию улучшения экологической ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за три года хотят ввести систему мониторинга состояния воздуха.

Отметим, по состоянию на 10 февраля Киев вновь вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев воздух загрязнение воздуха мониторинг
NEWS
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"