В Україні за три роки хочуть запровадити систему моніторингу стану повітря
В Україні за три роки хочуть запровадити публічну систему моніторингу стану повітря. Кожен українець зможе отримати інформацію про стан повітря у своєму місті й про шкідливість для його здоров’я.
Глава екологічного комітету Верховної ради Олег Бондаренко підкреслив, що ще одним механізмом контролю над промисловим забрудненням є запровадження системи моніторингу за якістю повітря.
"В Україні існує окремий закон "Про охорону атмосферного повітря", який потребує суттєвого доопрацювання, в тому числі для обов’язкового впровадження такої системи моніторингу. Зараз у нас немає жодних обмежень щодо встановлення такої системи", - зазначив парламентар.
Він підкреслив, що її так і не створили або через недостатнє фінансування як на державному, так і на місцевому рівнях, або через неналежний контроль за забрудненням у місцевих громадах.
"Наше завдання - за три роки поетапно запровадити в країні дієву та публічну систему моніторингу атмосферного повітря, в результаті чого кожна людина за бажання отримуватиме інформацію про стан повітря у своєму місті і про шкідливість для її здоров’я", - сказав глава комітету.
За його словами, Міндовкілля та Держекоінспекція зможуть впливати на діяльність забруднювача, якщо побачать перевищення норм.
Нагадаємо, станом на 10 лютого Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми.
Як писало РБК-Україна, в січні теж було зафіксовано сильне забруднення повітря в Києві.
Тоді в КМДА заявили, що це пов'язано з роботою систем опалення у приватному секторі через похолодання.