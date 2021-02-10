Станом на 10 лютого 2021 року Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже в два рази вище норми.

Про це свідчать дані порталу Iqair , який відстежує рівень забруднення повітря.

Станом на 11:00 Київ знаходиться на 19 місці в цьому рейтингу. На вершині списку Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) і Мумбаї (Індія).

Індекс Києва становить 97 при нормі 50. За даними Центральної геофізичної обсерваторії їм. Срезневського, з 2 по 8 лютого в повітрі столиці України відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій:

пилу - в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі;

діоксиду сірки - в 3,0-3,3 рази - на вулицях Семена Скляренка, Інженера Бородіна, Каунаській, площах Бессарабській і Перемоги; в 2,3-2,9 рази - на інших постах спостережень;

діоксиду азоту - в 5,3-7,1 рази - на вулицях Інженера Бородіна, Каунаській, проспекті Перемоги; 4,0-4,7 рази - на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській; в 2,6-3,9 рази - на всіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;

формальдегіду - в 2,1-2,3 рази - на проспекті Перемоги, площі Бессарабській, Деміївській, Перемоги, вулицях Каунаській, Семена Скляренка, Олександра Довженка, бульварі Лесі Українки; в 1,2-1,9 рази - на інших постах спостережень

У порівнянні з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря діоксидом азоту дещо зріс, формальдегідом - знизився, іншими домішками - майже не змінився.