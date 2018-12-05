В Киеве заминировали здание Шевченковского райсуда

Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда

В Киеве сегодня, 5 декабря 2018 года, неизвестные сообщили о минировании здания Шевченковского райсуда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.

Как отмечается, на данный момент работа суда приостановлена, проводится эвакуация работников и посетителей.

"5 декабря 2018 года в 11 часов в Шевченковский районный суд г. Киева поступило сообщение о минировании помещения суда. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева, на данный момент на улице Дегтяревской в Шевченковском районе, где находится здание суда, работают специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 27 ноября неизвестные сообщали о "минировании" Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Подольский районный суд города Киева приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года жителя Киева, который предоставил полиции ложную информацию о минировании банка.