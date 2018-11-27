У Києві замінували Центральний та Південний залізничні вокзали

Фото: Центральний вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Наразі затримки в русі пасажирських поїздів немає

У Києві сьогодні, 27 листопада, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, повідомлення про мінування правоохоронці отримали сьогодні о 12:42.

"Надійшло повідомлення від невідомої особи про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, правоохоронці перевіряють об’єкти на знаходження небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що наразі затримки в русі пасажирських поїздів немає, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Крім того, в УЗ додали, що бланки замовлень квитків придбаних через інтернет пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський у касах №115, 116.

Нагадаємо, Центральний залізничний вокзал в Києві також "мінували" 1 листопада.

Крім того, повідомлялося, що 21 листопада три вокзали і метро "мінували" в Дніпрі.