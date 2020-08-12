У серпні обмежуватимуть рух транспорту на шістьох вулицях Києва

Фото: обмеження руху (РБК-Україна)

Обмежувати рух транспорту на київських вулицях будуть з 12 по 25 серпня

У Києві протягом серпня на шістьох вулицях обмежуватимуть рух транспорту. У цей період американська компанія NETFLIX буде знімати фільм "The Last Mercenary".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Таким чином, обмежувати рух транспорту на київських вулицях будуть:

12 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської); 14 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці; 17 серпня з 05:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці. 17 серпня з 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці. 18 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської). 25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух на вулиці Московська.

Раніше у Києві обмежили рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.

Також у Києві майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту.