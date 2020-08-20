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У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

Київ, Четвер 20 серпня 2020 12:45
У Києві частково обмежать рух на мосту Патона
Фото: рух заборонено (Автоцентр)
Автор: Андрій Козловський

Дорожні служби проведуть комплекс протиаварійних робіт

У Києві 22 серпня на мосту імені Патона частково обмежать рух транспорту. Дорожні служби проведуть комплекс протиаварійних робіт.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, рух транспорту частково буде обмежений із 09:00 до 18:00. Дорожники працюватимуть у напрямку Лівого берега. Також у відомстві зазначають, що роботи виконають у вихідні дні, щоб менше впливати на дорожній трафік.

У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

Фото: обмеження руху на мосту Патона (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві протягом серпня на шістьох вулицях обмежуватимуть рух транспорту.

Крім того, у столиці майже на два місяці частково обмежують проїзд по Південному мосту.

Також у Києві з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

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