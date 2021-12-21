У Києві затримується міська електричка: на коліях опинилася людина
Фото: у Києві затримується електричка через людину на коліях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У Києві затримується рух міської електрички № 7433. На шляхах опинився чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
"Затримується рух міської електрички №7433 на зупинному пункті "Караваєві Дачі", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що причина затримки - людина на залізничних коліях. На місце події направлена відповідальна Міська служба. Інших подробиць перевізник не наводить.
Нагадаємо, 21 грудня у Києві скасували низку рейсів міської електрички.
Зазначимо, це вже третій день поспіль у столиці скасовують рейси електрички.