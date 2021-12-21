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В Киеве задерживается городская электричка: на путях оказался человек

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 21:06
В Киеве задерживается городская электричка: на путях оказался человек Фото: в Киеве задерживается электричка из-за человека на путях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве задерживается движение городской электрички №7433. На путях оказался человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

"Задерживается движение городской электрички №7433 на остановочном пункте "Караваевы Дачи", - указано в сообщении.

Отмечается, что причина задержки - человек на железнодорожных путях. На место происшествия направлена ответственная городская служба. Других подробностей перевозчик не приводит.

Напомним, 21 декабря в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички.

Отметим, это уже третий день подряд в столице отменяют рейсы электрички.

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