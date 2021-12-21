В Киеве задерживается городская электричка: на путях оказался человек
Фото: в Киеве задерживается электричка из-за человека на путях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Киеве задерживается движение городской электрички №7433. На путях оказался человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.
"Задерживается движение городской электрички №7433 на остановочном пункте "Караваевы Дачи", - указано в сообщении.
Отмечается, что причина задержки - человек на железнодорожных путях. На место происшествия направлена ответственная городская служба. Других подробностей перевозчик не приводит.
Напомним, 21 декабря в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички.
Отметим, это уже третий день подряд в столице отменяют рейсы электрички.