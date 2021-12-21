В Києві скасовують рейси міської електрички: список
Фото: у Києві скасовують рейси міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у столиці України скасовують ряд рейсів міської електрички. У "Київпастрансі" назвали, про які рейси йде мова.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комунального підприємства.
Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- 7307/7308,
- 7315,
- 7316.
Рейси скасовують по технічним причинам.
Нагадаємо, це вже третій день підряд у Києві скасовують рейси електрички.