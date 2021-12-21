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В Києві скасовують рейси міської електрички: список

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 08:10
В Києві скасовують рейси міської електрички: список Фото: у Києві скасовують рейси міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у столиці України скасовують ряд рейсів міської електрички. У "Київпастрансі" назвали, про які рейси йде мова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комунального підприємства.

Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • 7307/7308,
  • 7315,
  • 7316.

Рейси скасовують по технічним причинам.

Нагадаємо, це вже третій день підряд у Києві скасовують рейси електрички.

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