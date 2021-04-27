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Дозволяв ресторанам працювати під час локдауну: у Києві на хабарі затримали поліцейського

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 10:51
Дозволяв ресторанам працювати під час локдауну: у Києві на хабарі затримали поліцейського Фото: поліцейський за хабар дозволяв ресторанам працювати (gp.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Києві затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, він систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування хабар за непритягнення до відповідальності та неприпинення їхньої роботи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

Слідчі задокументували одержання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів харчування. Правоохоронці затримали його під час одержання ще 13 тис. грн неправомірної вигоди.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. За місцем роботи затриманого тривають обшуки", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", які, попри локдаун, приймали відвідувачів. Загалом протягом дня поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

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