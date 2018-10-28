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У аеропорту Києва прикордонники затримали розшукуваного у США злодія

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 02:04
Фото: ДПСУ (з відкритих джерел)
Фото: ДПСУ (з відкритих джерел)

Прикордонники затримали громадянина Туркменістану

Співробітники прикордонної служби затримала у столичному аеропорту "Бориспіль" розшукуваного у США злодія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПСУ.

Так, під час оформлення пасажирів, які прибули в пункт пропуску аеропорту, прикордонники затримали громадянина Туркменістану.

Повідомляється, що він прибув одним із рейсів на приліт в Україну, однак в ході прикордонного контролю стосовно іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, правопорушника розшукували правоохоронці США за вчинення крадіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Сумського загону Державної прикордонної служби України (ДПСУ) запобігли незаконному перетинанню українського кордону громадянином Молдови.

Зазначається, що при перевірці автомобіля марки Volvo російської реєстрації, на якому в’їжджав в Україну із Росії громадянин Молдови, прикордонний наряд в багажному відділенні транспортного засобу виявив пасажира-нелегала, яким також виявився громадянин Молдови.

Він знаходився між заднім сидінням і пральною машиною та був накритий особистими речами.

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