ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві під час руху загорілася маршрутка

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 13:16
У Києві під час руху загорілася маршрутка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався на Солом'янській площі

У Києві сьогодні сталася пожежа у маршрутному автобусі на Солом'янській площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що вранці 1 березня на Солом‘янській площі прямо під час руху спалахнув маршрутний автобус.

Зазначається, що загоряння було ліквідоване рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про потерпілих в результаті пожежі поки немає.

На Солом‘янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус. Ліквідували пожежу рятувальники #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 1 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 лютого на автодорозі Київ-Чоп під час руху загорівся пасажирський автобус. Інспектори помітили полум'я і хмару диму в задній частині автобусу біля стаціонарного поста і кинулися на допомогу.

Також РБК-Україна писало, що 10 лютого в Одесі на штрафмайданчику в результаті пожежі згоріли 20 автомобілів. Протягом години пожежу загасили. Вогнем було знищено 20 автомобілів, пошкоджено 3 та врятовано 150 автомобілів.

Крім того, 28 лютого у Парижі сталася пожежа поблизу Ліонського вокзалу. Через пожежу з території вокзалу евакуювали всіх працівників та пасажирів. Вогнем було охоплено транспортні засоби, припарковані біля вокзалу.

В Одесі горіла багатоповерхівка, евакуювали понад 40 осіб У Чернігівській області сталася пожежа в монастирі
Новини України Київпожежамаршрутка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся