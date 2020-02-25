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Під Києвом загорівся автобус з пасажирами

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 17:35
Під Києвом загорівся автобус з пасажирами
Фото: загоряння автобуса (patrol.police.gov.ua)

Ніхто з пасажирів не постраждав

На автодорозі Київ-Чоп сьогодні, 25 лютого, загорівся автобус з пасажирами. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції Києва.

Повідомляється, що полум'я і хмару диму в задній частині автобусу інспектори помітили біля стаціонарного поста і кинулися на допомогу.

"Вже за лічені хвилини локалізували полум'я за допомогою вогнегасників. Зі слів водія, причиною загоряння стала електропроводка. На щастя, медична допомога швидкої ні пасажирам, ні водієві не знадобилася", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали рятувальників. Інспектори здійснювали організацію безпечного руху для всіх учасників вуличного руху.

Нагадаємо, вчора,24 лютого, у центрі Миколаєва загорілася багатоповерхівка на вулиці Защука, рятувальники провели евакуацію.

Також повідомлялося, що в Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Зазначалося, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Проте в Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію не підтвердили і не спростували.

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