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У Парижі через пожежу евакуювали вокзал

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 20:31
У Парижі через пожежу евакуювали вокзал
Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Полум'ям охоплені транспортні засоби, припарковані біля вокзалу

У Парижі через пожежу поблизу Ліонського вокзалу евакуювали людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення французької поліції в Twitter.

Зазначається, що співробітники поліції проводять евакуацію людей з території вокзалу.

"Наразі відбувається пожежа на околицях Ліонського вокзалу", - йдеться в повідомленні поліції.

За деякими даними, полум'ям охоплені транспортні засоби, припарковані біля вокзалу.

Нагадаємо, в Чернігівській області на території військового полігону горіли намети, в результаті інциденту постраждали три людини. В районі селища Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону вночі сталася пожежа у двох військових наметах. Намети згоріли, причина та збитки встановлюються.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше під Києвом загорівся автобус з пасажирами. Задимлення під час руху виявили поліцейські на стаціонарному посту, після чого наздогнали автобус і загасили полум'я за допомогою вогнегасників. За словами водія, причиною загоряння стала електропроводка. В результаті інциденту постраждалих не було.

До цього в Києві в результаті пожежі на теплотрасі загинули три людини. Як встановили рятувальники, пожежа сталася через загоряння сміття.

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