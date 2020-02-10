На штрафмайданчику в Одесі згоріли десятки автомобілів

Фото: пожежа на штрафмайданчику в Одесі (od.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі згоріли 20 автомобілів

В Одесі вранці 10 лютого на штрафмайданчику в результаті пожежі згоріли 20 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що повідомлення про пожежу на Тираспольському шосе надійшло о 04:19. На місці рятувальники встановили, що горять автомобілі на території спеціалізованого штрафмайданчика тимчасового затримання автомобілів. Протягом години пожежу загасили.

"В результаті пожежі вогнем знищено 20 автомобілів, пошкоджено 3 та врятовано 150 авто. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа на штрафмайданчику в Одесі (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці січня у Львові підпалили авто журналістки "Радіо Свобода". Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився студент. Після інциденту він переховувався в Одесі.

Пізніше стало відомо, що його відпустили під домашній арешт.