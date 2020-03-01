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В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 13:16
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент произошел на Соломенской площади

В Киеве сегодня произошел пожар в маршрутном автобусе на Соломенской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что утром 1 марта на Соломенской площади прямо во время движения загорелся маршрутный автобус.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

На Соломенской площади сегодня утром прямо во время движения начал палаты маршрутный автобус. Ликвидировали пожар спасатели #ГСЧС. Информация о потерпевших устанавливается.

Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 1 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 февраля на автодороге Киев-Чоп во время движения загорелся пассажирский автобус. Инспекторы заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса возле стационарного поста и бросились на помощь.

Также РБК-Украина писало, что 10 февраля в Одессе на штрафплощадке в результате пожара сгорели 20 автомобилей. В течение часа пожар потушили. Огнем было уничтожено 20 автомобилей, повреждено 3 и спасено 150 автомобилей.

Кроме того, 28 февраля в Париже произошла пожар вблизи Лионского вокзала. Из-за пожара с территории вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров. Огнем были охвачены транспортные средства, припаркованные возле вокзала.

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