У Києві відновили роботу три станції метро після "мінування"

У Києві відновили роботу три станції метро "Арсенальна", "Житомирська" та "Харківська". Вони були закриті через повідомлення про мінування.

Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену".

У метрополітені наголосили, що під час перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, близько 18:20 у метрополітен Києва надійшло повідомлення про мінування станцій метро, через що були закриті на вхід і вихід станції "Арсенальна", "Житомирська" та "Харківська".

Нагадаємо, на початку червня чоловік погрожував підірвати міст Метро в Києві, через що були закриті чотири станції метро; його направили в психіатричну лікарню після затримання.

Також повідомлялося, що 30 червня в Києві на Північному мосту було паралізовано рух транспорту через дорожньо-транспортної пригоди.

Крім цього в київському метрополітені з початку червня почали вводити обмеження на вхід на деяких станціях метро в годину пік.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві продовжили право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст.