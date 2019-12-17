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У центр Києва відправили посилені наряди силовиків на час акцій протесту

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 10:43
У центр Києва відправили посилені наряди силовиків на час акцій протесту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Києві пройде кілька акцій протесту

У вівторок, 17 грудня, в центр Києва відправили посилені наряди силовиків на час запланованих акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Відзначимо, сьогодні в столиці анонсовано проведення кількох масових акцій, у тому числі й під будівлею українського парламенту.

"Для забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця подій (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що організатори акцій протесту запланували використання в заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання, через що буде частково обмежено рух транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в столиці з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, з 18 по 20 грудня буде перекрита дорога на ділянці дороги на проспекті через ремонт залізничного переїзду.

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