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У Києві евакуювали Шевченківський районний суд через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 14:32
У Києві евакуювали Шевченківський районний суд через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція перевіряє повідомлення про замінування

У понеділок, 16 грудня, в Києві надійшло повідомлення про мінування Шевченківського районного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду Facebook.

Як повідомляється, в суді проводиться евакуація робітників і посетелей суду.

"У зв'язку з повідомленням про замінування будівлі суду поки в Шевченківському районному суді Києва проводиться евакуація працівників й відвідувачів суду.
Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня в Києві був закритий для пасажирів Центральний залізничний вокзал у зв'язку з повідомленням про замінування. При цьому доступ на перони вокзалу був дозволений через підземні переходи.

Крім того, за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Додамо, що Центральний залізничний вокзал в Києві також евакуювали через повідомлення про мінування 3 грудня. Повідомлення не підтвердилося.

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