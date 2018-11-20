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Частина Вінниці залишилась без води через прориви на мережі

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 20:00
Частина Вінниці залишилась без води через прориви на мережі
Фото: ремонт мереж водопостачання у Вінниці ("Вінницяоблводоканал")

Без води 20 листопада опинились кілька районів Вінниці

У Вінниці у вівторок, 20 листопада, залишилась без води частина міста внаслідок двох поривів на мережах. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі "Вінницяоблводоканалу".

Повідомляється, що один порив на водогоні діаметром 600 мм стався на перехресті вулиць Немирівське шосе - Максима Шимка. Другий порив зафіксовали на водогоні діаметром 1200 мм на вулиці Гната Мороза. Внаслідок пориву на водогоні діаметром 1200 мм без води станом на 17:00 були будинки у мікрорайоні Тяжилів.

"Витоки сталися внаслідок зниження температури повітря. За умов пориву на водогоні діаметром 1200 мм фахівці підприємства "Вінницяоблводоканал" переключали водопостачання на водогін діаметром 500 мм. На момент переключення низка будинків залишились без води", - зазначили у прес-службі.

У зв'язку із проривами може спостерігатися зниження тиску води на момент ремонту у мікрорайонах:

  • Тяжилів (по вул. О. Антонова та вул. М.Шимка);
  • Бучми;
  • Вінницькі хутори;
  • житловий район смт Десна.

"Працівники аварійно-ремонтної  бригади залишаються працювати у зміну в ніч на 21 листопада. На перехресті Немирівського  шосе та вулиці М. Шимка виконується аварійна заміна засувки діаметром 600 мм на мережі водопроводу", - додали в прес-службі.

 

Фото: ремонт мереж водопостачання у Вінниці (vinvk.com.ua)

Нагадаємо, у "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих сулицях столиці по кілька годи не буде холодної води. На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада.

"Київводоканал" оприлюднив графік відключень води до кінця тижня Кількість вулиць, де у Києві немає холодної води, зросла до 18
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