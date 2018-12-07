У Києві без холодної води залишилися жителі 11 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у середу, 7 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначаэться, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Олеся Гончара, 24, 26А, 28А, 30, 30А, 30Б, 30В, 32, 32Б, 32В, 36А, 36Б, 38, 38А, 37А, 41, 41А, 41Б, 42А, 42Б, 43, 44, 45А, 45Б, 46, 47В, 48, 47-49, 51, 53, 55;

вул. Івана Бойка, 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Іоанна Павла, 12;

вул. Леніна, Горенка;

пр-т. Володимира Маяковського, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б;

вул. Якуба Коласа, 8В;

вул. Федора Ернста, 3;

вул. Польова 31, 33, 35, 29;

вул. Залізнична, 1,1А, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 27А, 30, 32, 32А, 34, 36, 36/1, 36/3, 38, 40, 42, 42А, 42Б, 46, 48;

вул. Василя Чумака, 4, 6;

вул. Метробудівська, 7.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання обіцяють усунути протягом доби.

Нагадаємо, 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії.