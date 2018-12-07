ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві без холодної води залишилися жителі 11 вулиць

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 16:00
У Києві без холодної води залишилися жителі 11 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у середу, 7 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначаэться, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Олеся Гончара, 24, 26А, 28А, 30, 30А, 30Б, 30В, 32, 32Б, 32В, 36А, 36Б, 38, 38А, 37А, 41, 41А, 41Б, 42А, 42Б, 43, 44, 45А, 45Б, 46, 47В, 48, 47-49, 51, 53, 55;
  • вул. Івана Бойка, 2, 4, 6, 8, 10; 
  • вул. Іоанна Павла, 12; 
  • вул. Леніна, Горенка;
  • пр-т. Володимира Маяковського, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б; 
  • вул. Якуба Коласа, 8В;
  • вул. Федора Ернста, 3; 
  • вул. Польова 31, 33, 35, 29;
  • вул. Залізнична, 1,1А, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 27А, 30, 32, 32А, 34, 36, 36/1, 36/3, 38, 40, 42, 42А, 42Б, 46, 48;
  • вул. Василя Чумака, 4, 6; 
  • вул. Метробудівська, 7.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання обіцяють усунути протягом доби. 

У Києві без холодної води залишилися жителі 11 вулицьНагадаємо, 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії.

 

Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися У Києві завтра очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця
Новини України КиївводаКиївуслуги ЖКХ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся