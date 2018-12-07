У Києві без холодної води залишилися жителі 11 вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві у середу, 7 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначаэться, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Пошкоджень на мережі холодного водопостачання обіцяють усунути протягом доби.
Нагадаємо, 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії.