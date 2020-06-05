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В МВС назвали причину провалу реформи поліції

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 05:58
В МВС назвали причину провалу реформи поліції
Фото: Антон Геращенко (МВС)

Заступник глави МВС Геращенко вважає, що переатестація стала причиною розвалу поліції

Заступник мінстра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку із переатестацією. Автором проєкту була Хатія Деканоїдзе, яка очолювала Національну поліцію у 2015-2016 роках.

Про це йдеться в інтерв'ю Геращенка для "Радіо Свобода".

За словами заступника міністра, переатестація не лише не дала жодного результату, а й пропустила до виконання обов'язків одного із поліцейських, якого обвинувачують у зґвалтуванні жінки у Кагарлику.

"Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції... Наприклад, один із двох ґвалтівників із кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році", - заявив Геращенко.

Раніше Деканоїдзе заявляла жуналістам, що на свої посади після переатестації повернулися 93 відсотки старих кадрів. Геращенко не зміг підтвердити чи спростувати ці цифри.

Нагадаємо, Геращенко також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не несе відповідальності за нещодавні події у Кагарлику, Броварах та Одесі, а тому не повинен йти з посади.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенкополиция
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