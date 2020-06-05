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У МВС розповіли, чи збирається Аваков у відставку

Новини » Політика     05.06.2020 - 01:47
У МВС розповіли, чи збирається Аваков у відставку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Питання відставки через події в Кагарлику і Броварах глава МВС не розглядає

За нещодавні події у Кагарлику, Броварах та Одесі повинне відповідати не керівництво Міністерства внутрішніх справ, а керівники поліції у регіонах. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко таким чином говорить, що Арсен Аваков не повинен йти з посади.

Про це Геращенко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, міністр Аваков "ставиться спокійно до будь-яких заяв депутатів про відставку".

"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати повинен безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи... Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада", - заявив Геращенко.

Зазначимо, у Броварах 29 травня сталася масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді силовики затримали десятки осіб, у тому числі 23 особам оголосили про підозру.

Щодо Кагарлика, то скандал розгорівся у травні, коли стало відомо про зґвалтування дівчини в районному відділі поліції. Станом на 4 червня у Кагарлику скоротили весь штат райвідділку. Також проти Авакова почали збирати підписи - щоб відправити міністра у відставку.

Нагадаємо, у правлячій партії "Слуга народу" заявили, що збір підписів проти Авакова у Верховній раді не дозволить відправити у відставку будь-якого міністра через недосконалість відповідних механізмів у законодастві.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен Аваков
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