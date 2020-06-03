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Збір підписів не дозволить відправити у відставку міністра, - Арахамія

Новини » Політика     03.06.2020 - 19:21
Збір підписів не дозволить відправити у відставку міністра, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Для відставки міністрів необхідний закон про інтерпеляцію

Збір підписів у Верховній раді не дозволить відправити у відставку будь-якого міністра. Для цього необхідно ухвалити закон про інтерпеляцію.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами народного депутата, зараз у парламенті немає законного механізму для відставки міністра.

"Навіть якщо вдасться зібрати підписи, зараз не існує (механізму - ред.). Це політичний процес просто. Навіть якщо зібрати 150 або 250 підписів, з ними нікуди йти. От є ці підписи, їх можна показати на телебаченні. Але порядку подальшого ніякого не існує", - пояснив Арахамія.

Він зазначив, що зараз у Раді розробляється закон про інтерпеляцію, який дозволить відправляти міністрів у відставку.

"Тому якраз зараз у багатьох комітетах і розглядається законопроект про інтерпеляцію. Це по суті про право парламенту звільнити конкретного міністра, а не цілком відправити у відставку весь уряд. Тоді це запрацює по-іншому, а зараз це просто політичні заяви", - додав нардеп.

Нещодавно народні депутати почали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через ситуацію у Кагарлику та Броварах.

Нагадаємо, у Кагарлику співробітників місцевого відділення поліції підозрюють у зґвалтуванні жінки.

Крім того, вранці 29 травня у Броварах відбулася масова перестрілка між кримінальними кланами через конфлікт місцевих перевізників.

Зазначимо, закон про інтерпеляцію передбачає надання права парламенту відправляти у відставку окремих міністрів, а не весь уряд.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Арсен АваковСлуга народаДавид Арахамія
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