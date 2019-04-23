Перший середній розвідувальний корабель для флоту спустили на воду

Фото: спуск корабля на воду (mil.gov.ua)

На Київському заводі "Кузня на Рибальському" відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля

Перший середній розвідувальний корабель для Військово-морських сил Збройних сил України спущений на воду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Сьогодні на Київському заводі "Кузня на Рибальському" відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля. Корабель був побудований для потреб Військово-морських сил ЗСУ на замовлення оборонного відомства.

"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні - середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні - по оснащенню та можливостям виконувати задачі. Це величезний прорив і це перемога! Перемога кожного, хто працює на заводі "Кузня на Рибальському". Перемога ВМС, які отримають цей корабель до бойового складу", - зазначив міністр оборони України Степан Полторак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві для Військово-морських сил ЗС України спустили на воду малий броньований артилерійський катер проекту "Гюрза-М". До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – "Бердянськ" і "Нікополь" були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.

Раніше група, складена з трьох кораблів НАТО, 28 березня увійшла в акваторію Чорного моря.

Зазначимо, що головнокомандуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.