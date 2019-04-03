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У Києві на воду спустили артилерійський катер

Новини » Транспорт    03.04.2019 - 15:50
У Києві на воду спустили артилерійський катер
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У складі ВМС ЗС України вже 6 малих броньованих артилерійських катерів

У Києві для Військово-морських сил ЗС України спустили на воду малий броньований артилерійський катер проекту “Гюрза-М”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал

Спуск відбувався на урочистій церемонії на підприємстві “Кузня на Рибальському”.

По завершенню всіх заводських випробувань він відправиться своїм ходом до Одеси, де розпочне державні випробування за результатами яких надійде до складу ВМС ЗС України.

 

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Опубліковано ВМС ЗС України Вівторок, 2 квітня 2019 р.

До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – "Бердянськ" та "Нікополь" були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.

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