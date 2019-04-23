В Киеве спустили на воду разведывательный корабль для ВМС

Фото: спуск корабля на воду (mil.gov.ua)

На Киевском заводе "Кузница на Рыбацком" состоялся спуск первого среднего разведывательного корабля

Первый средний разведывательный корабль для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины спущен на воду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня на Киевском заводе "Кузница на Рыбацком" состоялся спуск первого среднего разведывательного корабля. Корабль был построен для нужд Военно-морских сил ВСУ по заказу оборонного ведомства.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузница на Рыбацком". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киеве для Военно-морских сил ВС Украины спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта “Гюрза-М”. В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

Ранее группа, составленная из трех кораблей НАТО, 28 марта вошла в акваторию Черного моря.

Отметим, что главнокомандующий Объедененными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.