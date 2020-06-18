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У Києві сім пунктів не готові до проведення ЗНО

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 15:59
У Києві сім пунктів не готові до проведення ЗНО
Фото: запрошення на ЗНО (Уніан)

При цьому 95 пунктів відповідають вимогам Моз

У Києві сім пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я. Ще 95 пунктів дозволили проводити ЗНО.

Про це повідомляє прес-служба Держспоживслужба.

Наголошується, що такі результати зробили фахівці Служби за результатами перевірки пунктів для проведення ЗНО у Києві.

"Зокрема, відсутній медичний працівник, співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (медичні маски, рукавички), антисептичними та дезінфікуючими засобами, безконтактними термометрами", - зазначили в Госпотребслужбе.

Також фахівці перевірили 566 дошкільних закладів, з яких 66 виявилися не готовими до відновлення навчального процесу.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів не бачить причин для перенесення ЗНО, старт якого запланований з 25 червня.

При цьому було прийнято рішення про скасування пробного ЗНО, яке пройде в режимі онлайн, а витрачені на нього кошти будуть повернуті.

Також повідомлялося, що сьогодні Верховна рада скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївВНОГоспотребинспекция
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