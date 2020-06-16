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В Кабміні поки не бачать причин для скасування ЗНО

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 19:32
В Кабміні поки не бачать причин для скасування ЗНО
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

ЗНО можуть перенести тільки в тому випадку, якщо на 100 тисяч жителів буде більше 60 активних хворих COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому він зазначив, що в разі скасування ЗНО про це повідомив головний санітарний лікар або Міністерство освіти.

Про це повідомляє урядовий портал.

Також прем'єр зазначив, що в цьому році Кабмін замінив проведення пробного ЗНО з очного на дистанційне.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень поки немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що ЗНО можуть перенести тільки в тому випадку, якщо на 100 тисяч жителів буде понад 60 активних хворих COVID-19 і більше ніж 50% областей будуть перевищені три загальнонаціональних показники - кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення, понад 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях і охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня, тобто з наступного понеділка ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував він.

Нагадаємо, сесія ЗНО може бути перенесена на серпень або відбудеться в режимі онлайн.

Крім того, в МОН заявили, що скасування оцінювання може призвести до створення корупційних ризиків при вступі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ВНОДенис Шмигаль
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