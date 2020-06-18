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В Киеве семь пунктов не готовы к проведению ВНО

Новости » Общество     18.06.2020 - 15:59
В Киеве семь пунктов не готовы к проведению ВНО
Фото: приглашение на ВНО (Униан)

При этом 95 пунктов соответствуют требованиям Минздрава

В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Еще 95 пунктам разрешили проводить ВНО.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Отмечается, что такие результаты сделали специалисты Службы по результатам проверки пунктов для проведения ВНО в Киеве.

"В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами", - отметили в Госпотребслужбе.

Также специалисты проверили 566 дошкольных заведений, из которых 66 оказались не готовыми к возобновлению образовательного процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров не видит причин для переноса ВНО, старт которого запланирован с 25 июня.

При этом было принято решение об отмене пробного ВНО, которое теперь пройдет в режиме онлайн, а потраченные на него средства будут возвращены.

Также сообщалось, что сегодня Верховная рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевВНОГоспотребинспекция
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